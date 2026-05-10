«Вы верите, что кто-то из них на уровне Хокита?» Аналитик — о бое Волков — Кортес-Акоста

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен намекнул, что россиянин Александр Волков и представитель Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акоста по уровню навыков уступают непобеждённому бойцу UFC соотечественнику Джошу Хокиту.

«Неужели, глядя на это [бой Волков — Кортес-Акоста], вы действительно верите, что кто-то из них достиг уровня Хокита?» — написал Соннен на своей странице в социальной сети Х.

Поединок Волкова и Кортес-Акосты стал третьим по значимости событием на турнире UFC 328, который прошёл в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.