«Как в UFC смогли допустить это?» Стрикленд снова заявил, что Чимаев не сделал вес к бою

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд вновь заявил, что представитель ОАЭ Хамзат Чимаев не уложился в лимит категории и в реальности провалил взвешивание перед боем с ним. Их поединок прошёл 10 мая и стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Встреча завершилась победой Шона раздельным решением судей.

«Мы все знаем, что он не уложился в лимит среднего веса. Не понимаю, как в UFC смогли это допустить. Хамзат встал на весы и сказал: «Вот чёрт». После Чимаева увели, потому что время поджимало. Он не уложился в вес, 100%», — приводит слова Стрикленда аккаунт FULL SEND MMA.