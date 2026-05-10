Имавов пообещал нокаутировать Стрикленда в возможном реванше

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов пообещал нокаутировать новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в возможном реванше.

«Шон, я потушу тебе свет», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.