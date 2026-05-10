Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: язык тела Чимаева говорит о том, что мы можем его больше не увидеть

Экс-боец UFC: язык тела Чимаева говорит о том, что мы можем его больше не увидеть
Комментарии

Бывший боец UFC, выступавший в среднем весе, американец Дерек Брансон предположил, что 32-летний представитель ОАЭ Хамзат Чимаев может на долгое время взять перерыв в карьере в ММА или, возможно, вообще завершит карьеру.

«Язык тела Чимаева после боя говорит о том, что мы, возможно, не увидим его некоторое время. Или вообще больше не увидим», — написал Брансон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.

Материалы по теме
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android