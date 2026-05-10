Экс-боец UFC: язык тела Чимаева говорит о том, что мы можем его больше не увидеть

Бывший боец UFC, выступавший в среднем весе, американец Дерек Брансон предположил, что 32-летний представитель ОАЭ Хамзат Чимаев может на долгое время взять перерыв в карьере в ММА или, возможно, вообще завершит карьеру.

«Язык тела Чимаева после боя говорит о том, что мы, возможно, не увидим его некоторое время. Или вообще больше не увидим», — написал Брансон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.