«Как тут всё скучно». Стрикленд — о состоянии UFC

Новоиспечённый чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность в том, что в данный момент в UFC не происходит ничего интересного.

«Я продаю бои. Посмотрите, что творится в UFC, как тут всё скучно. Вы много кого из ростера знаете? Ну ладно там Алекс Перейра, он даже не говорит, просто большой и страшный мужик, который всех вырубает. И, кроме него, в UFC скучно», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде американского бойца в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.