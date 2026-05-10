«Счастлив за тебя». Пауло Коста поздравил Стрикленда с победой над Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста поздравил с победой американца Шона Стрикленда в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их поединок стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Поздравляю Стрикленда, наслаждайся этим. Я счастлив за тебя, Шон», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.