Волков провёл 19-й бой в UFC, больше среди россиян только у бывшего соперника Макгрегора

Для второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова бой против представителя Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акосты стал 19-м под баннером UFC. Их поединок стал третьим по значимости событием вечера и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

Среди россиян больше поединков в североамериканской организации провёл только Деннис Сивер (он родился в Омске, в семье российских немцев, а в 17 лет переехал в Германию. — Прим. «Чемпионата»), который принял участие в 21 бою.

В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 40 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 11 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. На профессиональном уровне в ММА Александр дебютировал в 2009 году.