«Чтобы гордились за нашу родину». Волков — о выходе под песню «Катюша»

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал, почему решил выйти на бой против представителя Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акосты под музыкальную композицию «Катюша». Их поединок стал третьим по значимости событием вечера и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

— Поздравляю с победой и с Днем Победы. Выход под «Катюшу» с флагом — до мурашек.

— Спасибо, очень приятно. Я старался. Всё было подготовлено для того, чтобы ребята по ту сторону экрана гордились за нашу родину, — приводит слова Волкова портал Sport24.

Теперь в своём профессиональном рекорде российский боец имеет 40 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 11 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. На профессиональном уровне в ММА Александр дебютировал в 2009 году.