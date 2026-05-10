«Половину избил бы». Сусуркаев — о возможных поединках с бойцами из топ-15

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), Байсангур Сусуркаев поделился мыслями насчёт возможных поединков с бойцами из топ-15.

— После трёх побед есть смысл задумываться о поединке с кем-то из рейтинга?

— Не хочется так продолжать, если я опять буду руку ломать. Надо как-то аккуратнее научиться выкидывать, ловить челюсть. А то я в голову ему попадал, но мне с каждым ударом всё больнее становилось. Надо как-то получше прицеливаться. Из топ-15 примерно половину я изобью легче, чем Сантоса [на UFC 328]. Пусть будут хейтить, — приводит слова Сусуркаева портал Sport24.