Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд раскрыл, на какого легендарного бойца ММА хотел быть похож в начале карьеры.

«Когда я начинал в этом спорте, все парни хотели быть похожи на Жоржа Сен-Пьера. Он чёртова легенда, был нашим кумиром. Кстати, о низкой самооценке. Я слышал истории, как Жорж пытался слиться с каждого боя. Но он перебарывал это и стал одним из величайших бойцов в истории.

Даже Конор, когда только начинал, говорил, что не тусуется, не пьёт и только тренируется. А сам в это время занимался беспорядочным сексом и употреблял. Но в какой-то момент понимаешь, что проще быть собой. Когда я начинал, у меня были длинные волосы и я говорил, что никогда не был расистом и такого не было. А потом просто сказал себе: «Плевать. Осуждайте, ненавидьте меня. Это жизнь». В конце концов, я далеко не Жорж Сен-Пьер. Просто белый отброс, который несёт несусветное дерьмо», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.