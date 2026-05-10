«Есть же этический кодекс». Стрикленд упрекнул Чимаева за поведение в пятом раунде

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд упрекнул представителя ОАЭ Хамзата Чимаева за поведение в пятом раунде поединка. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Вот что я скажу тебе, Чимаев. Я понимаю, мы только что побились, не хочу говорить тебе ничего негативного, заряд ненависти исчерпан. Но ты засранец. Вы видели, что он сделал со мной в пятом раунде? Хамзат показал на центр октагона и сказал что-то типа: «Давай устроим мужской танец». И я такой: «Окей. Я доверяю тебе чувак, пнувший меня по яйцам. Видно, что на тебя можно положиться. Я верю тебе». В результате поднимаю руки и он проходит мне в ноги (улыбается).

Помню, он прижал меня к сетке и тогда я сказал себе: «Если ты проиграешь этот чёртов бой, потому что ты тупой кретин, чёртов ублюдок, который поверил ему, то я лучше пойду и просто выпилюсь». Я был так зол на это. Это не круто, чувак. Нельзя предложить оппоненту рубиться, а потом идти в ноги. У нас же есть всё-таки какой-то этический кодекс», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

