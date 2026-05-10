WWE Backlash: результаты шоу. Джон Сина ввёл новый титул

В ночь на 10 мая на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена», на котором свои домашние матчи проводит клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», состоялось очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Backlash. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мероприятия.

WWE Backlash. Результаты шоу:

1. Джон Сина вышел на ринг и объявил о создании нового чемпионского титула «Джон Сина Классик», за который будут бороться звёзды бренда NXT и основного ростера с брендов Raw и SmackDown. Победитель и новый чемпион будет выбран фанатами с помощью голосования.

2. Брон Брейккер после череды вмешательств участников группировки «Вижен» победил Сета Роллинса.

3. Трик Уильямс победил Сэми Зейна и защитил чемпионство США.

4. Дэнхаузен и Минихаузен победили Миза и Кита Уиллсона в командном поединке.

5. Ийо Скай победила Аску.

6. Роман Рейнс победил Джейкоба Фату и защитил мировое чемпионство в тяжёлом весе. После боя Фату избил Рейнса.

