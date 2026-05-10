13 из 24 независимых экспертов отдали победу Чимаеву в бою со Стриклендом

На авторитетном сайте MMA Decisions 13 из 24 независимых журналистов, которые пишут в сфере единоборств, отдали победу представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву по итогам поединка с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

10 экспертов отдали победу Стрикленду со счётом 48-47, а один поставил 49-49 в пользу американского бойца. При этом 12 журналистов выставили счёт 48-47 в пользу Чимаева, а ещё один оценил бой 48-46, отдав предпочтение Чимаеву.