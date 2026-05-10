«В Чечне отличные бойцы. Хамзат — чёртов дикарь». Стрикленд отдал дань уважения Чимаеву

Новоиспечённый чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд лестно высказался в адрес представителя ОАЭ Хамзата Чимаева. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«В Чечне отличные бойцы. Они дикари. Он чёртов дикарь. Мне надо быть для вас примером [для поведения], но я пытаюсь продать эти бои. Этот ублюдок не собирался сдаваться. Я бил его изо всех сил, а он просто продолжал идти. Сумасшествие», — приводит слова Стрикленда портал MMA Fighting.