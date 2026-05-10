Бывшего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американца, а ныне аналитика и эксперта UFC Криса Уайдмана ввели в Зал славы UFC. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Крису 41 год. Американский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 февраля 2009 года. В своём рекорде Уайдман имеет 16 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и восемь поражений. Крис также имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, будучи чемпионом UFC в среднем весе, американец трижды защитил титул против Андерсона Силвы, Лиоту Мачиды и Витора Белфорта.