UFC Fight Night 281 пройдёт в Оклахома-Сити 18 июля

UFC проведёт турнир UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити 18 июля, сообщается в социальных сетях чемпионата.

Предварительно известно, что в кард могут войти поединки между Брэдом Таваресом и Марком-Андре Баррио в среднем весе, Амандой Рибас и Фатимой Клайн в минимальном весе, а также Вероникой Харди и Дион Барбозой в наилегчайшем весе.

Последний раз UFC проводил турнир в Оклахома-Сити 25 июня 2017 года. Тогда главным событием вечера стал бой между Майклом Кьезой и Кевином Ли. В этой встрече Ли одержал досрочную победу, заставив своего оппонента сдаться после удушающего приёма в конце первого раунда.