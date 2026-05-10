Боец UFC Очоа после победы на турнире UFC 328 сделал предложение своей девушке

Боец наилегчайшего веса UFC перуанец Хосе Очоа после победы над американцем Клейтоном Карпентером единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC 328 в Ньюарке сделал предложение своей девушке, которая наблюдала за боем из Бразилии.

«Я хочу сделать кое-что особенное для моей будущей жены, матери моего ребёнка. Ты выйдешь за меня?» — сказал Очоа во время послематчевого интервью в октагоне.

Фото: Кадр из трансляции

«Она сказала «да», потому что ждала этого момента. Она будет моей женой», — приводит слова Очоа MMA Fighting.

Поединок прошёл под полную диктовку Хосе Очоа. Перуанец доминировал в стойке на протяжении всех трёх раундов. Уже ко второму отрезку лицо американца было разбито.