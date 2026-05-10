«Удушающий, первый раунд». Царукян прогнозировал победу Чимаева в бою со Стриклендом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян незадолго до начала титульного поединка в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке дал свой прогноз на исход боя.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Удушающий приём со спины, первый раунд», — приводит слова Царукяна Championship Rounds.

Прогноз не сбылся. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.

