О’Мэлли прокомментировал итог боя Чимаева и Стрикленда

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли высказался о бое между чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и 32-летним уроженцем Чечни, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, американец стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Чёрт возьми! Ничего себе и новый чемпион», — написал О’Мэлли на своей странице в социальной сети X.

Чимаев потерпел своё первое поражение в карьере и потерял титул. Хамзат стал чемпионом в среднем весе 17 августа 2025 года, где победил единогласным решением представителя Южной Африки Дрикуса дю Плесси.

