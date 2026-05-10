«Всё впереди, борз». Бетербиев поддержал Чимаева после поражения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев отреагировал на поражение уроженца Чечни и бывшего чемпиона UFC Хамзата Чимаева. Его бой против чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Всё впереди, борз. Дала т1аьхье беркате йойла! (Пусть Аллах благословит твоё будущее. – Перевод с чеченского, прим. Чемпионата)», – написал Бетербиев в социальной сети.

Чимаев потерпел своё первое поражение в карьере и потерял титул. Хамзат стал чемпионом в среднем весе 17 августа 2025 года, где победил единогласным решением представителя Южной Африки Дрикуса дю Плесси.