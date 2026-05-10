«Теперь я снова стану чемпионом». Дю Плесси — о поражении Чимаева в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси прокомментировал победу Шона Стрикленда над Хамзатом Чимаевым в главном бою турнира UFC 328.

«Бой сложился точно, как я предсказывал. Отличное выступление Шона. Тяжело держать этого парня на земле. Он невероятно сложный для удержания. Стрикленд утомил Хамзата. Я знаю, о чём говорю, ведь сам этого не сделал. Мои поздравления. Полагаю, после это боя я снова стану чемпионом», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds в социальной сети Х.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. У Стрикленда 31 победа и семь поражений. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.