Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Теперь я снова стану чемпионом». Дю Плесси — о поражении Чимаева в бою со Стриклендом

«Теперь я снова стану чемпионом». Дю Плесси — о поражении Чимаева в бою со Стриклендом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси прокомментировал победу Шона Стрикленда над Хамзатом Чимаевым в главном бою турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Бой сложился точно, как я предсказывал. Отличное выступление Шона. Тяжело держать этого парня на земле. Он невероятно сложный для удержания. Стрикленд утомил Хамзата. Я знаю, о чём говорю, ведь сам этого не сделал. Мои поздравления. Полагаю, после это боя я снова стану чемпионом», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds в социальной сети Х.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. У Стрикленда 31 победа и семь поражений. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Сенсация года! Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс
Сенсация года! Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android