Волков — о страховке боя Гана и Перейры: такую возможность нельзя упускать

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков прокомментировал вариант страховки поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом после своей победы над Вальдо Кортес-Акостой. Противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

— Готов стать запасным на бой за временный пояс в Белом доме? Времени мало осталось.

— Такую возможность нельзя упускать. Конечно, я готов, — приводит слова Волкова издание Sport24.

10 мая в Ньюарке прошёл турнир UFC 328, в рамках которого Волков встретился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.