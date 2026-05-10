Главная Бокс/ММА Новости

Волков — о страховке боя Гана и Перейры: такую возможность нельзя упускать

Волков — о страховке боя Гана и Перейры: такую возможность нельзя упускать
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков прокомментировал вариант страховки поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом после своей победы над Вальдо Кортес-Акостой. Противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

— Готов стать запасным на бой за временный пояс в Белом доме? Времени мало осталось.
— Такую возможность нельзя упускать. Конечно, я готов, — приводит слова Волкова издание Sport24.

10 мая в Ньюарке прошёл турнир UFC 328, в рамках которого Волков встретился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

