«Да вы, *****, издеваетесь?» Дана Уайт прокомментировал стычку Хокита и Топурии

Глава UFC Дана Уайт высказался о пресс-конференции турнира UFC White House — Freedom 250 после конфликта между непобеждённым американским тяжеловесом Джошем Хокитом и чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией.

«Я не хочу, чтобы кто-то из этих парней получил травму из-за какой-то тупой ерунды, которая вообще ничего не значит, особенно когда речь о людях, которые никогда не будут драться друг с другом. Мне вообще кажется, что вся эта история с Хокитом — какая-то клоунада. Но парень вышел и победил. Нерейтинговый боец вышел против пятого номера мира и выиграл.

Илия и Алекс Перейра обычно довольно спокойные парни. Хотя Илия иногда может вспылить. Мы такого не ожидали. Они все сидят рядом в одном ряду. Шон О’Мэлли начинает отодвигаться назад, а я думаю: «Да вы, *****, издеваетесь надо мной?» Потому что всё, о чём я переживал, — это взвешивание и чтобы там ничего не произошло между Чимаевым и Стриклендом. Но мы будем готовы. Такая у нас работа», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

