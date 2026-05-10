Бокс/ММА Новости

Пайфер: это меня бесит, я должен быть главным событием в Филадельфии

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Джо Пайфер высказался о возможном решении организации не делать его главным событием турнира UFC 330, который должен пройти 15 августа в Филадельфии.

«Меня это бесит. Именно я должен быть главным событием турнира в Филадельфии. Если я не в главном бою, мне это вообще неинтересно. У нас куча бойцов из Филадельфии, а вы, возможно, ставите в главный бой русского и ирландца. Для меня это вообще не имеет смысла», — приводит слова Пайфера журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети X.

Ранее инсайдеры сообщали, что главным событием UFC 330 может стать бой между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри.

