Стрикленд признался, что был удивлён выносливостью Чимаева

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд признался, что был удивлён тем, как представитель ОАЭ и уроженц Чечни Хамзат Чимаев переносил удары во время их боя на турнире UFC 328. Стрикленд победил Чимаева в главном бою турнира UFC 328 и стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Когда я попадал, а он даже не отходил назад, у меня в голове было: «Что вообще происходит?» У меня рука болела, а он просто принимал эти удары. Даже не блокировал их», — приводит слова Стрикленда аккаунт House of Fight в социальной сети X.

Поединок завершился победой американца раздельным решением судей — 47-48, 48-47, 48-47. В профессиональном рекорде Шона Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. Американский боец дебютировал в ММА в марте 2008 года.