Актёр Крис Пратт прокомментировал победу Шона Стрикленда в бою с Хамзатом Чимаевым

Голливудский актёр Крис Пратт отреагировал на победу Шона Стрикленда над Хамзатом Чимаевым в главном бою турнира UFC 328.

«Вперёд, Стрикленд! Весогонка оказалась слишком сложной для Хамзата!? Стрикленд был так хорош во втором раунде! Вот это бой! США!» — написал Пратт на своей странице в социальной сети Х.

Поединок завершился победой американца раздельным решением судей — 47-48, 48-47, 48-47. В профессиональном рекорде Шона Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. Американский боец дебютировал в ММА в марте 2008 года.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.