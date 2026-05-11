Двалишвили отреагировал на победу Стрикленда над Чимаевым в титульном бою на UFC 328

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили отреагировал на победу американца Шона Стрикленда над Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.
«Отличный бой, парни! Поздравляю, Шон!», — написал Двалишвили под постом Стрикленда в одной из социальных сетей.
Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере, теперь на его счету 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. В активе Стрикленда 31 победа и семь поражений.