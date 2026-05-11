Хамзат Чимаев обратился с просьбой к Шону Стрикленду, намекнув на реванш

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился к новоиспеченному обладателю титула UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду после поединка. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Дай знать, когда будешь готов, Шон Стрикленд», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Теперь в активе Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Хамзат выступает с 2018 года. Неудача во вчерашнем титульном бою стала для Борза первой в карьере.

