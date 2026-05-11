Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян опубликовал видео своей реакции на поражение Хамзата Чимаева

Арман Царукян опубликовал видео своей реакции на поражение Хамзата Чимаева
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян показал свою реакцию на поражение друга, представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, во вчерашнем бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе.

Арман находился в октагоне в момент объявления результатов Брюсом Баффером и от негодования громко выкрикнул, затем сел на корточки. Спустя несколько секунд, когда Чимаев покидал клетку, Царукян подошёл и подбодрил его.

Опубликованное видео с реакцией Арман подписал следующим образом: «Заберём своё назад скоро». Видео и пост были опубликованы в телеграм-канале спортсмена.

Напомним, после боя глава UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев обратился к нему с просьбой подняться в весе.

Царукян купил Porsche 911 и прыгнул со спойлера в бассейн

Материалы по теме
Хамзат Чимаев обратился с просьбой к Шону Стрикленду, намекнув на реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android