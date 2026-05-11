Арман Царукян опубликовал видео своей реакции на поражение Хамзата Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян показал свою реакцию на поражение друга, представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, во вчерашнем бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе.

Арман находился в октагоне в момент объявления результатов Брюсом Баффером и от негодования громко выкрикнул, затем сел на корточки. Спустя несколько секунд, когда Чимаев покидал клетку, Царукян подошёл и подбодрил его.

Опубликованное видео с реакцией Арман подписал следующим образом: «Заберём своё назад скоро». Видео и пост были опубликованы в телеграм-канале спортсмена.

Напомним, после боя глава UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев обратился к нему с просьбой подняться в весе.

