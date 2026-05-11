Кто победит в бою Ронды Роузи и Джины Карано?

В ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится официальное возвращение Ронды Роузи, которая возглавит первый ММА-турнир промоушена MVP. Биться бывшая чемпионка UFC будет с Джиной Карано, другой легендой прошлых лет.

В соглавном событии будет биться Фрэнсис Нганну. Его оппонентом станет Филипе Линс. Хищник проведёт первый поединок после ухода из PFL.

К звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз. На дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Ронда Роузи — главная девушка в ММА