Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт — о контракте Макгрегора: сделка не заключена, но я уверен как никогда

Уайт — о контракте Макгрегора: сделка не заключена, но я уверен как никогда
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 328 признал, что контракт с ирландцем и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором до сих пор не подписан, но выразил уверенность в его возвращении этим летом.

«Сделка с Конором не заключена. Я просто говорил, что уверен. Я был уверен и в прошлом году, но в этом году уверен гораздо больше. Да», — приводит слова Уайта издание EssentiallySports.

Ожидавшийся в субботу анонс возвращения Макгрегора так и не прозвучал. Журналист Ариэль Хельвани ранее заявил, что UFC объявит о бое в течение 24 часов, но этого не произошло.

Материалы по теме
«Будет драться летом». Дана Уайт — о следующем поединке Конора Макгрегора

Какие бонусы платят в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android