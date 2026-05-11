Уайт — о контракте Макгрегора: сделка не заключена, но я уверен как никогда

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 328 признал, что контракт с ирландцем и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором до сих пор не подписан, но выразил уверенность в его возвращении этим летом.

«Сделка с Конором не заключена. Я просто говорил, что уверен. Я был уверен и в прошлом году, но в этом году уверен гораздо больше. Да», — приводит слова Уайта издание EssentiallySports.

Ожидавшийся в субботу анонс возвращения Макгрегора так и не прозвучал. Журналист Ариэль Хельвани ранее заявил, что UFC объявит о бое в течение 24 часов, но этого не произошло.

