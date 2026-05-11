Михайлов: Чимаев победил. Не знаю, за что Стрикленду отдали победу

Боец Ural FC Никита Михайлов прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке против Шона Стрикленда.

«Естественно, сейчас много разговоров по итогам боя. Но, на мой взгляд, в этом поединке победил Чимаев. Хамзат был лучше и в борьбе, и в стойке перебивал. Да, Хамзат где-то подустал, но это не позволяет говорить о превосходстве и победе Стрикленда. Я не знаю, за что Шону отдали победу. Вот вообще не знаю. Ну один раунд могу отдать Стрикленду.

Сейчас общаюсь со спортсменами и обсуждаю этот поединок, и практически все говорят, что Хамзата засудили. Это UFC, у них свои внутренние игры могут быть», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.