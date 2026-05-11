Хабиб ещё год назад назвал ошибку Чимаева, которую тот повторил в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в подкасте годовой давности рассказал о тактической ошибке Хамзата Чимаева, которая проявилась и в титульном бою с Шоном Стриклендом на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Ты должен смотреть все сценарии: а если пойдёт так, а если иначе, а если зайдём отсюда? Всё нужно учитывать. Лично мне поставить план на бой труда не составляло. У меня всегда был один вариант: я заходил и переводил. Получится — хорошо, нет — буду сто раз пытаться. Но у Хамзата в боях ты этого не видишь. Взять тех же Гилберта [Бёрнса] или Камару [Усмана]: в поздних раундах он перестаёт бороться и дерётся в стойке. Если борьба не идёт — он остаётся на ногах. Но подерись он с этими ребятами в стойке с самого начала — и против Гилберта, и против Камару — он бы выглядел лучше, не тратя лишних сил», — сказал Нурмагомедов в подкасте HUSTLE SHOW.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
