Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Стрикленд удивил». Слипенко прокомментировал поражение Чимаева

«Стрикленд удивил». Слипенко прокомментировал поражение Чимаева
Комментарии

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке против Шона Стрикленда.

«Честно говоря, думал, что Хамзат заберёт своё в фирменном стиле — он явно хотел финишировать Шона в первом раунде, как и привык делать раньше. Когда он зашёл за спину, я был уверен: всё, это конец. Но Стрикленд удивил — защита от борьбы у него на топовом уровне, парень реально не поплыл под таким давлением.

​Видно было, что весогонка далась Хамзату тяжело, к середине боя он начал подсаживаться, и это сыграло ключевую роль. При этом надо отдать должное Стрикленду: он отлично выполнил свою работу, у него получилось нивелировать сильные стороны Чимаева. Стоит отметить, что в этом бою Хамзат доказал, что готов рубиться не только на земле, но и в стойке до самого конца. Бой был достойный», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сейчас читают:
Сенсация года! Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс
Сенсация года! Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android