«Стрикленд удивил». Слипенко прокомментировал поражение Чимаева

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке против Шона Стрикленда.

«Честно говоря, думал, что Хамзат заберёт своё в фирменном стиле — он явно хотел финишировать Шона в первом раунде, как и привык делать раньше. Когда он зашёл за спину, я был уверен: всё, это конец. Но Стрикленд удивил — защита от борьбы у него на топовом уровне, парень реально не поплыл под таким давлением.

​Видно было, что весогонка далась Хамзату тяжело, к середине боя он начал подсаживаться, и это сыграло ключевую роль. При этом надо отдать должное Стрикленду: он отлично выполнил свою работу, у него получилось нивелировать сильные стороны Чимаева. Стоит отметить, что в этом бою Хамзат доказал, что готов рубиться не только на земле, но и в стойке до самого конца. Бой был достойный», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.