Мокаев снялся с боя против Мораеса на турнире MVP, на замену выйдет непобеждённый Энкута

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев не выступит на турнире MVP MMA. Британо-российский боец снялся с поединка против Адриано Мораеса, на замену выйдет непобеждённый Фуми Энкута (11-0). Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Бой пройдёт в промежуточном весе 130 фунтов (58,97 кг). Энкута идёт после победы в марте, когда завоевал титул A1 Combat в наилегчайшем весе. Адриано Мораес проведёт дебютный бой в промоушене после 18 выступлений в ONE Championship, где он запомнился трилогией с Деметриусом Джонсоном и нокаутом в первом бою.

Поединок состоится 17 мая на турнире Most Valuable Promotions, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи и Джины Карано.