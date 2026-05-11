Мокаев объяснил срыв боя с Мораесом задержкой рабочей визы в США

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что его виза в США не была отклонена, однако задержки с оформлением разрешения P-1 не позволили ему выступить на турнире MVP MMA. В главном поединке этого события встретятся Ронда Роузи и Джина Карано.

«Проблема была именно с визой P-1, необходимой для профессиональных спортсменов. Я завершил лагерь, держал вес и был полностью готов к бою. Я предупреждал [Адриано] Мораеса за несколько недель, что осложнения с визой могут повлиять на бой», — написал Мокаев в X, добавив, что у них нет конфликта и он считает бразильца «хорошим парнем».

На замену Мокаеву выйдет Фуми Энкута, которому предстоит бой с Мораесом в промежуточном весе 130 фунтов. Мокаев, покинувший UFC в 2024 году с рекордом 7-0 в организации, остаётся непобеждённым в профессиональной карьере.