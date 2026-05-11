Кейн — Малыхин: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

15 мая в Бангкоке на арене Lumpinee Boxing Stadium пройдёт турнир ONE Championship, главным событием которого станет пятираундовый реванш между чемпионом организации в среднем и полутяжёлом весах Анатолием Малыхиным и обладателем пояса в тяжёлом дивизионе Умаром Кейном. На кону — титул чемпиона мира по версии ONE в тяжёлом весе.

Поединок начнётся ориентировочно в 14:30 мск. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальном сайте ONE Championship.

Первый бой между бойцами состоялся в ноябре 2024 года и завершился победой Кейна, который нанёс Малыхину первое поражение в карьере и отобрал один из трёх поясов. После этого повторная встреча неоднократно откладывалась.