Сидельников: Волков первый, кто должен драться за титул. Он заслуженно победил

Экс-тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о победе Александра Волкова над Вальдо Кортес-Акостой.

«Саша — молодец. Кортес-Акоста представлял из себя серьёзного соперника. Не подарок, скажем так. Он был на подъёме, и Кортес-Акоста показал хорошее выступление, но Саша по праву и заслуженно победил. Он был лучше.

Да, мы не увидели зрелищных нокаутов, хотя, по мне, бой получился очень интересным. И почему эта победа не должна приближать Волкова к поясу? Мне кажется — наоборот. Он сейчас первый, кто должен драться за титул.

Понятно, что Том Аспиналл сейчас восстанавливается, [Алекс] Перейра и [Сириль] Ган проведут очный поединок… Но Саша должен подраться за титул», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.