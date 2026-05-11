Турнир MVP Джейка Пола: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя. Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

В соглавном событии экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну встретится с бразильцем Филипе Линсом. Также в карде заявлен бой Нейта Диаза и Майка Перри.

Трансляция турнира будет доступна на Netflix. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и событий вокруг него.