Турнир MVP Джейка Пола: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя. Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск.
Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано
В соглавном событии экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну встретится с бразильцем Филипе Линсом. Также в карде заявлен бой Нейта Диаза и Майка Перри.
Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс
Трансляция турнира будет доступна на Netflix. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и событий вокруг него.
16:40Криса Уайдмана ввели в Зал славы UFC Официально
