Шейн Мозли-младший нокаутировал Сергея Богачука в шестом раунде на турнире Zuffa Boxing

Шейн Мозли-младший одержал победу, остановив Сергея Богачука техническим нокаутом в шестом раунде в главном событии турнира Zuffa Boxing 6 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая.

35-летний сын члена Зала славы Шейна Мозли вышел на бой андердогом против обладателя рекорда 27-4 с 24 нокаутами. Однако Мозли-младший переиграл соперника за счёт джеба и контрвыпадов. В шестом раунде он отправил Богачука в нокдаун правым боковым, после чего обрушил серию ударов у канатов, вынудив рефери остановить бой на отметке 2:38.

После победы Мозли-младший бросил вызов не имеющему поражений Каллуму Уолшу.