Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шейн Мозли-младший нокаутировал Сергея Богачука в шестом раунде на турнире Zuffa Boxing

Шейн Мозли-младший нокаутировал Сергея Богачука в шестом раунде на турнире Zuffa Boxing
Комментарии

Шейн Мозли-младший одержал победу, остановив Сергея Богачука техническим нокаутом в шестом раунде в главном событии турнира Zuffa Boxing 6 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая.

35-летний сын члена Зала славы Шейна Мозли вышел на бой андердогом против обладателя рекорда 27-4 с 24 нокаутами. Однако Мозли-младший переиграл соперника за счёт джеба и контрвыпадов. В шестом раунде он отправил Богачука в нокдаун правым боковым, после чего обрушил серию ударов у канатов, вынудив рефери остановить бой на отметке 2:38.

После победы Мозли-младший бросил вызов не имеющему поражений Каллуму Уолшу.

Материалы по теме
Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing — инсайдер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android