Уайт — о «новом» Стрикленде: я в это не верю, посмотрим, надолго ли его хватит

Глава UFC Дана Уайт выразил скепсис по поводу резкой смены поведения Шона Стрикленда, который после победы над Хамзатом Чимаевым на UFC 328 извинился за предбоевые выпады.
«Я сильно сомневаюсь, что у нас новый и улучшенный Шон Стрикленд. Поверю, когда увижу, но я этого не покупаю. Мы видели столько всего от Шона Стрикленда прошлой ночью — не знаю, как долго это продлится. Если он теперь движется в эту сторону — никто не будет счастливее меня, обещаю. Но я в это не верю», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира Zuffa Boxing 6.
Стрикленд победил Чимаева решением судей. До боя его конфликт с Хамзатом дошёл до того, что Уайт запретил им битву взглядов на церемониальном взвешивании. После победы американец признал, что значительная часть агрессии была игрой на публику.