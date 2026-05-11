Джонсон — о поражении Чимаева: думаю, он тренируется слишком усердно

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высказал мнение о возможной причине поражения Хамзата Чимаева от Шона Стрикленда на UFC 328.

«Я думаю, он тренируется слишком усердно. Наступает момент, когда, если ты уже в форме, ты не можешь существенно улучшить свою кардиовыносливость. Если я провожу весь день в спаррингах и отработке приёмов, а потом ещё и добиваю своё тело дополнительными тренировками сверх этого, я просто себя разрушаю.

Думаю, раньше это было подходом старой школы, но сейчас, в 2026 году, доступно слишком много научных данных. Мы поняли, что меньше — значит, больше, а больше — значит, меньше. Мне нравится видеть, как люди усердно работают, но иногда чрезмерная нагрузка не окупается. Иногда лучше взять пару выходных, отдохнуть, вместо того чтобы каждый день по два раза в день ходить в спортзал», — заявил Джонсон в видео для своего YouTube-канала.