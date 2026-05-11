Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонсон — о поражении Чимаева: думаю, он тренируется слишком усердно

Джонсон — о поражении Чимаева: думаю, он тренируется слишком усердно
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высказал мнение о возможной причине поражения Хамзата Чимаева от Шона Стрикленда на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Я думаю, он тренируется слишком усердно. Наступает момент, когда, если ты уже в форме, ты не можешь существенно улучшить свою кардиовыносливость. Если я провожу весь день в спаррингах и отработке приёмов, а потом ещё и добиваю своё тело дополнительными тренировками сверх этого, я просто себя разрушаю.

Думаю, раньше это было подходом старой школы, но сейчас, в 2026 году, доступно слишком много научных данных. Мы поняли, что меньше — значит, больше, а больше — значит, меньше. Мне нравится видеть, как люди усердно работают, но иногда чрезмерная нагрузка не окупается. Иногда лучше взять пару выходных, отдохнуть, вместо того чтобы каждый день по два раза в день ходить в спортзал», — заявил Джонсон в видео для своего YouTube-канала.

Сейчас читают:
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android