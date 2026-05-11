Стрикленд — о роли жены в успехе: всё, кем я был раньше, — это синяя галочка и логотип

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд после победы над Хамзатом Чимаевым на UFC 328 рассказал, какую роль в его карьере сыграла супруга.

«Она была рядом со мной годами. Я отдаю ей должное за свой успех, потому что она помогла мне осознать: я не просто титул UFC или боец — это далеко не вся моя жизнь. Я всегда говорю людям: раньше всё, кем я был, — это синяя галочка и мой логотип. Но когда у тебя появляется нечто настоящее, к чему ты возвращаешься, вещи, не имеющие значения, отходят на второй план, а то, что по-настоящему важно, становится только весомее. Так что я многим обязан ей. Мы возьмём небольшой отпуск, перезагрузимся и вернёмся к работе», — сказал Стрикленд в интервью для UFC on Paramount+.