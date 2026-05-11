Икрам Алискеров проведёт бой с Бруно Феррейрой на турнире UFC в Баку

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров встретится с бразильцем Бруно Феррейрой на турнире UFC, который пройдёт 27 июня в Баку. Поединок официально анонсирован организацией.

Бруно Феррейре 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации шесть побед и три поражения.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в октябре, Алискеров победил единогласным судейским решением Чун Ён Пака из Южной Кореи.

