Фьюри — о трилогии с Усиком: обещаю тебе, Кролик, ты получишь своё

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри заявил, что после боя с экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа хочет провести третий поединок с действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«После того как я побью Джошуа, хочу его сенсея. Хочу реванш с Кроликом. В Лондоне, Лас-Вегасе или в Нью-Йорке, детка! Обещаю тебе, Кролик, ты получишь своё», — сказал Фьюри в видео, опубликованном в социальных сетях.

Усик дважды победил Фьюри в 2024 году. Бой Фьюри и Джошуа состоится в четвёртом квартале 2026 года.