Рой Джонс — о Zuffa Boxing: мы собрались убить историю, чтобы всё стало похоже на UFC?

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший резко высказался о ситуации в Zuffa Boxing, промоушене Даны Уайта, в интервью, во время которого покинул разговор.

«Дело уже не в попытках победить или чём-то подобном, а в том, кого они хотят там видеть. Именно с этим мы и пытаемся бороться в боксе. Простите, но это неправильно. Мне плевать, кто вы. Талант, мастерство, упорный труд — вот что должно определять лучшего, у вас должна быть возможность сразиться с сильнейшими, если есть такое желание. А не лизать им задницы, чтобы получить шанс. Но они полностью всё контролируют — либо ты лижешь, либо не дерёшься, либо уезжаешь из страны.

Это то, что мы хотим видеть в боксе? Нет, но именно это и происходит. А они слишком идиотичны, чтобы понять. Большинство людей вокруг слишком глупы, чтобы осознать, что творится на самом деле. Они не понимают. К тому времени, как поймут, будет уже поздно. Сейчас уже почти поздно.

[...] Большинство в боксе этого не осознаёт. Видят немного денег и думают: «О, это отличные деньги». Нет. Это хорошие деньги сейчас, но завтра они такими уже не будут.

Историю сотрут. Больше не будет чемпионов по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Теренс Кроуфорд был известен как чемпион эпохи четырёх поясов в трёх весовых категориях. Теперь такого не будет. Больше никаких шансов добиться подобного. И это то, чего мы хотим в боксе? Мы собрались убить историю, чтобы всё стало похоже на UFC? Простите, я на это не подписывался», — заявил Джонс-младший в интервью для Fight Hub TV.

