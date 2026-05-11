«Никто не помешает мне содрать с тебя шкуру». Коста заявил о желании подраться с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста рассказал о намерении провести бой с экс-обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Чеченский гурман потерпел поражение, дайте мне этого пуделя, со мной он не дойдёт до решения судей. В следующий раз никто не помешает мне содрать с тебя шкуру», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

После поединка с Шоном Стриклендом теперь в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Хамзат Чимаев выступает с 2018 года.