Стрикленд прокомментировал мнение, что конфликт с Чимаевым был ненастоящим

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд прокомментировал мнение, что его конфликт с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым был искусственным. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Конечно, это было по-настоящему, но, чувак, мы просто сократили друг другу жизнь… Думаю, ненависть просто иссякла… Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он разгромит всех в полутяжёлом весе», — написал Шон Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.