«UFC был невыгоден третий чемпион из России». Забит Магомедшарипов — о решении уйти из ММА

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов назвал одну из причин своего решения завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Никак меня не хотели сделать чемпионом. Я-то знаю почему. На тот момент было много чемпионов из России: и Хабиб, и Пётр Ян. Им [UFC] был невыгоден третий чемпион из России. Пока их [российских чемпионов] не было, меня хорошо продвигали. А потом меня стали задвигать, они хотели сделать чемпионом Корейского Зомби», – сказал Магомедшарипов в интервью пресс-службе ACB JJ.

Ранее стало известно, что Забит Магомедшарипов проведёт схватку по правилам грэпплинга 5 июля в Москве.

