Роган объяснил, почему Чимаев проиграл Стрикленду

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что на выступление представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в бою с соотечественником Шоном Стриклендом повлияла экстренная весогонка. Их поединок стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

«Возможно, сгонка веса действительно могла сыграть большую роль, учитывая, что он пытался набрать массу, думая, что будет драться с Иржи Прохазкой за титул в полутяжёлом весе», – приводит слова Рогана аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.